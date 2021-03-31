台灣半導體研發人才鞏固起讓全球羨慕的完整半導體產業供應鏈，由於語言相通，常成為中國鎖定挖角的目標。近年竹北台元科技園區常有「假台資、真陸資」的傳聞，經濟部長王美花表示，近年已經加強台元科技園區的實地清查。

經濟部31日出席立法院經濟委員會，針對「如何因應『紅色供應鏈』的各式滲透及衝擊我國產業」進行報告，並備質詢。

以強化陸資在台事業實地訪查來因應，王美花指出，2013年開始每年針對資金實際到位並已完成公司登記的陸資事業進行清查，量能約每年200家，針對訪查異常的陸資事業，函請財政部調查稅務資料或移請公司登記機關查核是否有自行停止營業6個月以上，得命令解散之情況，並請內政部移民署針對該事業有申請陸籍人士來台者，針對該陸籍人士入境後之活動為必要之查處。

針對台元科技園區廠商，王美花說，2018年盤點符合設址於台元科技園區，與中國大陸商務人士密切往來之廠商清單，供法務部調查局、內政部移民署進行查核外，並與行政院資通安全處、大陸委員會等執行聯合訪視，強化在台陸資事後管理，如果有查獲陸資有從事未經許可之業務範疇，將依兩岸條例第93-1條規定裁處，最高可罰2,500萬元。

(工商 )