總統蔡英文因2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，蔡不滿台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、教授林環牆等人質疑其博士論文作假，控告賀、彭、林3人妨害名譽，台北地檢署認為彭文正在YOUTUBE「政經關不了」的言論未經合理查證，31日依妨害名譽罪起訴彭文正。另賀、彭、林3人召開記者會的言論，罪嫌不足，將3人不起訴。

北檢去年10月首次傳喚賀、彭。彭在多名聲援者陪同下到北檢應訊，至於賀則拒絕出庭，揚言要檢察官拘提她出庭。

面對媒體詢問，彭引述聖經的話，「願公義行在天上，如同行在地上」，支持群眾大喊「彭文正加油」，彭文正則向媒體及群眾說「謝謝大家」。

賀德芬是於2019年8月29日在立法院召開記者會，質疑蔡英文35年前並未取得英國倫敦政經學院法學博士學位。另彭文正也在YOUTUBE「政經關不了」一再爆料質疑蔡學歷。

當時總統府反駁，賀召開記者會不實指蔡英文「偽造論文及證書」、「用假的學位證書做副教授」，內容屬於不實抹黑，足以傷害蔡的名譽並影響社會公信。

府方強調，特定人士抹黑總統以特權方式取得學位，事實上，當年蔡英文並無任何公職或政黨職務，只是一名身份普通的新進學者，從教育部、政大到LSE，沒有一個單位有理由在1984年就為蔡英文護航。蔡作為總統，對於無根據的指控已超越可以容忍的底限，決定採取法律行動，希望就此讓荒謬無意義的質疑止息。

(中時 )