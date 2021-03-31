Apple 於30日晚間宣佈，將於 6 月 7 日至 11 日以全線上形式舉行一年一度的全球開發者大會 (WWDC)。這是連續第二年蘋果以全線上方式舉辦WWDC，無非是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續的影響。蘋果WWDC20以錄播的方式舉辦主題演講，影片呈現的方式多變而豐富，不僅包含五大系統的更新，也帶全球果粉更認識了Apple Park，令人眼眼睛為之一亮。今年能否重演去年的榮景，也令人好奇。

蘋果指出，WWDC21 將為 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的未來提供獨特的洞見，所有開發者皆可免費參與。以去年線上會議形式創記錄的參與度和學習成果所奠定的基礎，WWDC21 為開發者提供一個了解全新技術、工具和架構的機會，開發者能仰仗這些內容打造出更多具平台差異性的創新 app 和遊戲。

Apple 的全球開發者關係暨企業與教育市場行銷副總裁 Susan Prescott 表示：「透過一年一度的 WWDC 讓我們的開發者能齊聚在一起，一同了解 Apple 的最新技術，並讓開發者有機會與 Apple 工程師有所互動，我們很喜歡這樣的氛圍。我們致力將 WWDC21 打造為歷來規模最大、成果最卓越的一屆，同時也很興奮能為 Apple 開發者提供各種全新工具，讓開發者得以打造出改變我們生活、工作、娛樂各方面的眾多 app。

隨著使用者在工作、學習、表現創意、娛樂各方面越來越依賴 Apple 的產品，WWDC21 將為 Apple 全球 2800 多萬開發者社群及新一代 app 開發者，提供化創意想法為實際應用所需的種種資訊和工具。今年大會內容將包括 Keynote 和 State of the Union 演講、線上議程、提供技術指導的一對一研究室，以及能與 Apple 工程師和設計師互動的種種新方式，讓開發者能藉以了解最新架構和全新技術。

Apple在宣佈WWDC21時間的同時，也宣布今年度的 Swift Student Challenge 挑戰賽現在開始接受繳件報名，繳件報名時間至 4 月 18 日止。這個挑戰賽為年輕開發者提供舞台，以 Swift playground 展現出他們程式編碼的技能。

Apple 延續其一貫傳統，支持熱愛程式編碼的學生，在今年的 Swift Student Challenge 中，將邀請這些學生在 Swift playground 中打造一個能在三分鐘內體驗的互動場景。Swift Playgrounds 是一款適用於 iPad 和 Mac 的劃時代 app，能以充滿互動和有趣的方式學習 Swift 程式語言。即日起至 4 月 18 日止，學生們可以向 Swift Student Challenge 提交他們的 Swift playground 參賽作品。得獎者將可獲得 WWDC21 獨家外套和別針套裝。如需進一步資訊，請前往 Swift Student Challenge 網站。

儘管 WWDC21 是以線上形式舉辦，但為了支持當地經濟，並作為Apple 投入 1 億美元的「種族平等與正義倡議」計畫一環，Apple 承諾向聖荷西市發起的教育和公平倡議 SJ Aspires 捐贈 100 萬美元。SJ Aspires 致力為條件不足的社區青少年設定目標，並為他們規劃接受大學教育的求學道路。SJ Aspires 提供基於表現的獎學金計畫，教導學生了解他們求學和就業選擇，並提供個別指導和諮詢和一些網路工具，協助減少黑人和棕色人種學生在就學機會所面臨的障礙。這項計畫建立在 Apple 和聖荷西市及聖荷西公共圖書館基金會多年合作的基礎上，為技術程式編碼提供支援。

Apple 將在 WWDC21 正式揭幕前，透過 Apple Developer app、 Apple Developer 網站 和電子郵件提供更多計畫資訊。

回顧WWDC20，蘋果將重點全部擺在作業系統的更新上，宣佈了iOS 14、iPadOS 14、macOS Big Sur(11.0)、tvOS 14、watchOS 7的新功能與特性。並且宣布Mac轉用Apple Silicon且在2020年底推出三款採用M1晶片的Mac。相信今年除了五大系統都將迎來全新的特色外，Apple Silicon也有望成為討論焦點，展現蘋果對於Mac的下一步規劃。

(科技)