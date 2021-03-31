餐飲同業嫌夾菜小氣留負評，便當老闆爆氣提五點反擊。（圖／翻攝自爆怨2公社）

桃園某便當店老闆近日收到客人負評，對方自稱是餐飲同業，認為配菜可以給大方點，因為配菜便宜，多給成本也不會增加太多，而且客人高興才會再上門，讓便當店老闆看了爆氣嗆「你只求粗飽？」並提出5點反擊，他的雞肉用比較好的、咖哩自己熬、餐具漲價、便當四道配菜都經爆香炒，不是燙過淋醬而已，最後也分享自家便當照委屈喊，這樣真的很少嗎？引發網友熱議。

一名網友今在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，他一般看到客人留言都會很客氣的回應，但看到一名自稱「餐飲同業」的客人寫的評論，內容讓他爆氣直呼，從截圖中可見，客人3月27日在Google評論區留下2星負評，「一陣子沒來，週六晚上六點來只有我一個客人，以前是ＸＸ便當，現在換老闖經營，名字也改了，價格全面調漲，漲價我沒意見，但看到老閱在舀配菜都給那麼一點點就感覺......」。

餐飲同業嫌夾菜太小氣留負評，認為配菜可以給大方點，因為配菜便宜多給成本也不會增加太多。（圖／翻攝自爆怨2公社）

客人接著向老闆喊話道「老闆要大方點！」指出配菜那麼便宜，多給一點又不會讓成本增加多少，而且客人吃了歡喜才會一再上門，現在的客人都很會比較，覺得不划算就不會再來了，最後還說這是「小小意見僅供參考，並說自己也是做餐飲業」。

對此，原PO留言回應，本來不想回的，但既然客人自稱是餐飲業者，那就來嘴一下！前任老闆主要是用t5等級的雞腿、雞排，但他改用更高等的t7-8，這個部分做餐飲的應該都看得懂差別，而前業主是用咖哩料理包，他則是用好市多的日系咖哩，牛腩和去骨雞腿肉都是自己熬，「除菜價便宜外，請問上述原物料，牛雞米乃至餐具，哪樣沒一直漲？」

原PO接著說，至於配菜的部分，請思考便宜便當的配菜有幾樣，他的便當有四樣配菜和一道鹹料。前業主都是燙過後淋蒜，但他的配菜都是正常爆香，該放蝦米、魚乾、香菇和絞肉等配料一樣都沒少。最後忍不住嗆說：「你從事餐飲業，但只求粗飽？抱歉，我們路線不同，要便宜請繞路」，並建議客人留下貴店名號，讓他朝聖一下，還保證自己一定會給五顆星評價。

餐飲同業嫌配菜太少留2星負評，便當老闆爆氣嗆「你只求粗飽？」（圖／翻攝自爆怨2公社）

原PO也分享自家便當與配菜的照片透露，這樣一盒85至90元，便當配菜客人可自選四樣，並大嘆「50至60元的便當滿街都是，不要來消費，我受不起！」引起網友討論，「菜色感覺很新鮮美味」、「一推吃米不知道米價的」、「這種就是黑心商品的推手，給好的東西嫌貴，那乾脆餿水吃一吃比較快」、「他是做哪種餐飲？到處騙吃騙喝算餐飲業嗎？」

不少人大讚便當菜色用心，常見配菜地雷三色豆、單炒紅蘿蔔絲等都沒看到，而且過年前後很多東西都漲價了，賣吃的再不漲就得關門了，而且做餐飲的T5、T8分不清，兩者價差很多！但也有網友指出，照片的視覺效果看起來，感覺便當配菜的份量有點少，白飯都露出來了，但沒實際吃過不知道，也可能是餐盒影響看起來比較空。

(中時新聞網)