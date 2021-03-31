相較鄰居韓國2月工業生產月增4.3％，日本同樣的官方數據卻是慘不忍睹。由於汽車與電機產品等產量減少，日本2月份工業生產則月減2.1％。市場擔心日本景氣復甦狀態，因為元月實施的疫情緊急狀態，已經衝擊到日本第一季經濟成長，應該會擺脫不了衰退的命運。

調研單位凱投巨集觀(Capital Economics)認為，日本2月工業生產雖月減2.1％，是因為元月表現過於強勁所致，但不會改變第一季工業生產還是會增加事實。另外，2月13日日本北部的地震，也是讓這次工業產量減少部分主因。

工業生產2月出現負成長2.1%，不僅較元月大增4.3％遜色外，也比市場普遍預估值會衰退1.2％，還要來得差。

日本經濟產業省（METI）對日本製造業者調查中，也發現大家預估3月工業產出還會再減少1.9％，不過4月可望大幅反彈9.3％。因此，日本政府表示，對自己工業生產目標值保持不變，因為此數據正在增加中。

當初元月工業生產會出現反彈，得歸功於電子零組件與一般機械產量大幅增加所賜。但在2月份，汽車，電機，化學與通訊電子設備等，因為需求不再強勁，而導致產量下降。

外界擔憂，雖然全球經濟活動陸續正常與新冠疫苗接種率漸增，但民眾看緊荷包以及需求疲弱下，日本景氣復甦之路將更加坎坷。

30日，日本官方數據顯示，2月零售銷售年減1.5％，這也表示疫情當下，日本人對大環境還是不太有信心。

(時報資訊)