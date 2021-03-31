台銀黃金存摺標錯價，導致6家銀行遭受到損失，金管會今日表示，後續會請台銀提出報告。台銀則回應，已經進行內部檢討與改善措施。

台銀爆出黃金存摺報錯價，為買賣價掛錯，導致6家銀行的作業損失。

金管會今日到立法院財委會進行金融機構海外業務風險管控監理機制專案報告。媒體問及台銀黃金存摺報錯價。

金管會表示，已經請台銀提出報告，並請其說明；台銀今日回應，事件發生的當天台銀已認真進行檢討且擬定改進措施。

(中時 )