黃金存摺標錯價 台銀：已進行檢討擬定改善措施 09:462021/03/31 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台銀黃金存摺標錯價，導致6家銀行遭受到損失。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台銀黃金存摺標錯價，導致6家銀行遭受到損失，金管會今日表示，後續會請台銀提出報告。台銀則回應，已經進行內部檢討與改善措施。 台銀爆出黃金存摺報錯價，為買賣價掛錯，導致6家銀行的作業損失。 金管會今日到立法院財委會進行金融機構海外業務風險管控監理機制專案報告。媒體問及台銀黃金存摺報錯價。 金管會表示，已經請台銀提出報告，並請其說明；台銀今日回應，事件發生的當天台銀已認真進行檢討且擬定改進措施。 東元內戰 外資開第一槍 挺黃育仁 陸港權威專家解讀香港改革選舉制度 「政改五部曲」不復存在 (中時 ) #台銀 #黃金存摺 #進行 #檢討 #金管會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美台關係為何不降反升 04:102021/03/31 時論廣場 《金融》金管會拚新財管方案 擬鬆綁國銀投資限制 08:022021/03/31 財經 社評／大陸金融指標走勢詭異 04:102021/03/31 焦點新聞 虛擬貨幣難規範 犯罪者避險首選 04:102021/03/31 財經焦點 人工生殖補助5年來只誕生7人 陳時中：考慮擴大適用範圍 11:322021/03/31 生活 嘉義出現最強「隔20間套房」透天店面 買在高點還大賺1442萬 10:112021/03/31 房市新訊 金管會：台股萬六是比較高了一點 09:442021/03/31 財經 輕忽胃食道逆流恐罹食道癌 這些易產氣的食物別吃過量 10:132021/03/31 健康 《金融》金融三業對陸曝險1.93兆元 風險可控管 10:012021/03/31 財經 她肺癌轉移 基因檢測助標靶藥物精準治療 09:002021/03/31 生活 健康存摺改版 介面簡潔實用還可查詢打疫苗紀錄 11:522021/03/31 生活 財經熱門新聞 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 獨》長賜輪卡1周脫困 長榮、船東賠多少算給你看 - 財經 - 工商 台積電竹科廠火警 PTT股版驚喊：訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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