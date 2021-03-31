20年前已還的欠債，20年後土地又被扣掉？黃金標錯價，造成銀行重大損失？銀行局局長莊琇媛31日證實，第一銀行在交由子公司第一銀行資產管理公司追討債權時，誤討了20年前已清償的債權，且進行土地扣押，一銀「確認是自己內部作業疏失」，已解除土地扣押，並向客戶道歉。

至於金管會是否要對一銀開罰，莊琇媛連說三次，要看一銀的檢討報告，再決定。

另外，台灣銀行的黃金牌告標錯價，造成其他銀行錯賣黃金，損失數百萬元，莊琇媛亦表示，已請台銀交檢討報告，再了解後續如何處理。

一銀近期遭民眾檢舉，即自己20年前借支票給表弟，受到牽連，土地被扣押，已經清償100多萬元還清債務，但第一銀行20年後又申請扣押，一筆錢要兩次，還好他留了當時的收條和塗銷證明，銀行才承認錯誤。

莊琇媛表示，一銀已承認是自己的錯誤，且已向客戶致歉，進行後續解除土地扣押等，現在正請一銀交出檢討報告，看處理流程是否要再改善。

(工商 )