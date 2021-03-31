中國近年積極利用各種手段滲透台灣半導體等高科技產業，透過誘吸台灣高科技人才、技術協助中國的產業發展。陸委會副主委邱垂正表示，法務部調查局與國安會已經針對陸企在台併購我科技公司、延攬科技人才成立專案小組，透過加強查緝、偵辦及宣導，防制挖角。

大陸委員會31日出席立法院經濟委員會，針對「如何因應『紅色供應鏈』的各式滲透及衝擊我國產業」進行報告，並備質詢。

陸委會整理，常見的「紅色供應鏈」滲透方式，包括在台投資或設立據點方法、獲取技術或人才；利用台商赴陸投資，獲取技術或人才；透過科技產品竊密；以高薪或提供發展抱負空間，大舉誘吸台灣人才。

至於相對應的對策，陸委會表示，去年底發布修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」及「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」，強化投資審查，後續也希望能落實執行營業秘密法，依法除以刑責，維護台灣產業利益及競爭力。

(工商 )