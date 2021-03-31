英瑞-KY去年每股大虧13.57元 09:562021/03/31 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 爆發財務危機遭列全額交割股的英瑞-KY（1592），公告去年財報，2020年合併營收46.78億元，營業損失9.59億元，稅前淨損13.61億元，稅後淨損15.05億元，虧損較2019年爆增三倍，2020年每股稅後淨損13.57元，虧損創歷年之最。 英瑞連續三年營運赤字，董事會決議不分配員工與董事酬勞，亦不分派股利，今年度股東會將於6月24日召開。 《生醫股》瑞基去年每股盈餘6.34元 擬派利約3.56元 《電機股》鈞興-KY去年每股盈餘6元 擬配息3.6元 (工商 ) #英瑞-KY #稅後淨損 #虧損 #英瑞 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》保瑞去年EPS10.76元 擬派利4.5元 10:012021/03/31 財經 鼎興詐貸逾37億 何宗英判18年 04:102021/03/31 社會新聞 《電腦設備》睽違近19年 廣達又見百元 10:182021/03/31 財經 泰公開講／劉泰英：提防全球通膨危機 08:432021/03/31 政治 《其他股》寶成緬甸廠喊暫停 多空角力 09:272021/03/31 財經 大學考招新制111學年上路 學測變3天、指考改2天 09:582021/03/31 生活 《國際金融》銀行股彈升2％ 歐股逼近歷史高點 09:272021/03/31 財經 《營建股》日勝生2020年EPS0.69元 每股擬配息0.62元 07:452021/03/31 財經 街頭曬愛1／彭佳慧穩交精壯男友3年 深夜甜牽同返家 07:172021/03/31 娛樂 10年期債息飆風再起 美元指數衝93 04:102021/03/31 財經要聞 保瑞去年淨利年增9成創新高 EPS達10.76元 09:062021/03/31 財經 財經熱門新聞 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 獨》長賜輪卡1周脫困 長榮、船東賠多少算給你看 - 財經 - 工商 台積電竹科廠火警 PTT股版驚喊：訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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