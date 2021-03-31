爆發財務危機遭列全額交割股的英瑞-KY（1592），公告去年財報，2020年合併營收46.78億元，營業損失9.59億元，稅前淨損13.61億元，稅後淨損15.05億元，虧損較2019年爆增三倍，2020年每股稅後淨損13.57元，虧損創歷年之最。

英瑞連續三年營運赤字，董事會決議不分配員工與董事酬勞，亦不分派股利，今年度股東會將於6月24日召開。

(工商 )