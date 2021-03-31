大學考招新制111學年起實施，教育部今天表示，學測從5科6節改為6科7節，因此考試時間將從原本2天改為3天；同時，原本每年固定在7月1日至3日舉行的大學指考，將改為分科測驗，考科從10科改為7科，考試時間也從3天改為2天，在7月下旬辦理。

教育部長潘文忠今天到立法院教育及文化委員會進行「108課綱實施問題與學習歷程檔案、大學考招制度調整」專題報告，適用108課綱的高中生，他們111學年升大學時，將適用新的考招制度。

現在學測在1月底2月初舉行，考國文（含「國語文能力綜合測驗」（國綜）、「國語文寫作能力測驗」（國寫））、數學科、英文科、自然科及社會科等5科6節；111學年起，改為考國文（含國綜、國寫）、英文、數學（含數學A、數學B）、社會科、自然科等6科7節。

潘文忠表示，過去學測只考2天，但111學年起，因考試科目增多，因此改為3天。各節考試時間，除國綜為90分鐘，較現行國文（選擇題）增加10分鐘外，其餘各科考試時間相同。

此外，過去指考固定在每年7月1日至3日舉行，考國、英、數甲、數乙、物、化、生、歷、地、公等10科，但111學年起，指考改為分科測驗，僅考數甲、物、化、生、歷、地、公等7科。

潘文忠說，分科測驗因為考試科目較少，因此將只考2天，在每年7月下旬舉行。以111學年分科測驗為例，規畫在7月24日、25日兩天辦理。

民進黨立委張廖萬堅質詢指出，大學考試題目的難易度，將影響到高中生的學習。但以今年學測數學科為例，滿級分生是1558人，僅是去年1萬4489人的1／10，這兩年的難易度未免差別太大，教育部有必要維持每年命題的穩定性。

潘文忠回覆，大考的命題，以維持過去10年的穩定性為目標，教育部也將補助大考中心配合新課綱課程內容，針對考科發展試卷架構並精進命題技術，且建立題庫以提高試題信度、效度與鑑別度。

(中時 )