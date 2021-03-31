2架F-5E戰鬥機22日在屏東牡丹岸際空中擦撞墜落，2名駕駛1殉職、1失蹤，F5戰機老舊、設備汰換問題再度引發討論。台北市議員羅智強質疑，政府有錢養側翼，沒錢照顧國軍，難道只是因為「別人的囡仔死不完」嗎？

羅智強今（31）日在臉書指出，有飛官家屬向媒體投訴，稱不管是T-34、AT-3教練機，只要有任何故障燈亮起就不能飛行，但F-5戰機總警告永遠亮著卻硬要飛，因聯隊長官解釋，主要是線束老舊不影響飛行。

羅智強批評，政府有錢養側翼，沒錢照顧國軍。（圖／摘自羅智強臉書）

「既然是線束老舊，為什麼不修好了再飛？」羅智強說，總警告燈永遠亮著，表示根本無法判斷飛機有沒有故障，再加上老舊沒有更新的彈射椅，根據飛官家屬說法，在空中發生問題時，「不跳也是死、跳也是死」。 羅直言，家屬的辛酸，代表政府的無能，人民的憤怒。

羅智強質疑，飛機失事，冒險的飛官有錯？無米之炊的後勤有錯？還是要怪聯隊長官，他們應該停止戰備訓練，直到換裝新機為止？羅認為，這些國軍將士其實都在堅守崗位，真正該負起責任的，是明知F-5E老舊，還是延後汰換的政府。

羅智強指出，馬政府時期早已規劃，要在2019年換裝義大利的M-346高教機，就因總統蔡英文「國機國造」一句話，整個汰換時程延後，但不換新機也就算了，連6億彈跳椅的錢也捨不得花，卻一年可以編12億的大內宣，直到今年又失事兩架飛機，才說「錢不是問題」，既然錢不是問題，為什麼要等失去飛官才願意做？

(中時新聞網)