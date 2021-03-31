繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）不斷為GeForce GPU的用戶提供有意義的升級，在本週最新推出的 NVIDIA Game Ready 驅動程式中，Square Enix 公司即將正式推出的《先遣戰士（Outriders）》和《湯姆克蘭西之虹彩六號：圍攻行動（Tom Clancys Rainbow Six. Siege）》兩款遊戲的玩家，將會是這一波更新的最大受益者。

在近日發布的修補程式中，為大受歡迎的戰略射擊遊戲《湯姆克蘭西之虹彩六號：圍攻行動》加入了對 NVIDI AReflex的支援，這項技術可以協助數百萬名GeForce玩家降低系統延遲。只要下載並安裝新的驅動程式和修補程式，GeForce 玩家在玩《湯姆克蘭西之虹彩六號：圍攻行動》時，便能啟用NVIDIA Reflex並降低多達30％的系統延遲除了加速射擊速度、更容易瞄準敵人，也提升整體克敵致勝的能力。

這個驅動程式也讓GeForce玩家能在《先遣戰士》於4月1日一上市時便能開啟NVIDIA DLSS設定，徹底發揮影像品質最高設定值的表現空間。

如果你用GeForce RTX GPU 在《虹彩六號：圍攻行動》上作戰，表現會更加出色！廣大的GeForce玩家可以免費升級Reflex支援。系統延遲（通常被稱為「輸入延遲」）是影響遊戲反應速度的關鍵因素之一。在電競遊戲中，低系統延遲可以提升競爭力。

扣下扳機的時間只要慢一拍便攸關交戰的勝負，也因此降低系統延遲對《虹彩六號：圍攻行動》的玩家而言可謂一大福音。NVIDIA Reflex大幅降低了系統延遲，在Vulkan版本的遊戲中，降低系統延遲性的幅度達30％。

(工商 )