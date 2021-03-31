1.三陽工業(2206)：去年合併營收首破400億元大關，EPS達2.41元，但今早股價跌逾2%，痛失5日線、月線。

2.智冠(5478)：IP授權報喜，營運高歌，但今早漲多賣壓傾巢而出，股價重挫逾8%，摔下5日線。

3.聯電(2303)：昨獲三大法人聯手買超28968張，加上昨夜ADR逆漲3.25%，今早股價開低走高，表現抗跌。

4.中鴻(2014)：自營商連日買超，昨外資也轉多，推升盤初股價強漲逾3%。

5.海光(2038)：去年營運轉盈、EPS 0.87元，擬配股0.5元，外資連兩日買超，今早挾量漲近3%，站上月線、季線。

6.第一銅(2009)：去年轉盈，每股賺0.22元、發0.8元，外資昨轉買超，今早股價漲逾3%反應。

7.昱泉(6169)：多頭爆走，噴量急拉漲停鎖死，飛過季線。

8.先進光(3362)：獲外資連13買，季底作帳行強強滾，開盤跳空鎖漲停，擠進百元俱樂部，並改寫歷史天價109.5元。

9.聯合再生(3576)：衝刺太陽能裝置量，Q3產能滿載，早盤聞訊強彈3%，觸及五日線。

10.由田(3455)：去年EPS 4.03元，擬配息4元，今年檢測設備看旺，激勵早盤跳漲7%，站穩各短均線。

11.聯一光(3441)：今年營收可期，轉機題材吸引買盤敲進，晨盤一度亮燈觸頂，衝上逾3年高峰。

12.太景*-KY(4157)：新藥14.3億賣斷予浙江醫藥，晨盤聞訊攀揚近4%，奔抵波段高峰。

13.鴻海(2317)：去年三率三降，今自高檔修正跌逾3%，測試125元支撐。

14.鴻名(3021)：主力產品強勢成長撐業績，股價23.5元附近有守，多方放手再攻，漲逾6%。

15.大飲(1213)：特定買盤進場吃貨，今早頻頻漲停，逼近10元大關。

16.晉倫(6151)：客戶強勁拉貨帶旺Q1業績，全年看2位數成長，推升股價勁揚3%，順利攻過40元。

17.泰碩(3338)：業績回溫Q1淡季有撐，修正結束放量上攻，今早成功突破前高，創逾2個月高點。

18.慧洋-KY(2637)：散裝航運供給吃緊，2009年以來最旺，早盤強漲逾5%，再登波段高點。

19.恆大(1325)：去年每股賺23.16元，擬配息12元，殖利率近13%，人氣擁簇，股價高漲逾4.5%，一度重返百元。

20.陽明(2609)：今年展望樂觀，美國長線價漲逾1000美元，外資賣超趨緩，晨盤走揚漲近4%，再拚前波高點。

21.泰豐(2102)：不畏國際油價下跌，外資止步連9日賣超，早盤續漲逾4%，登4個月高價。

22.偉詮電(2436)：MCU題材續香，出貨可期，外資連2日買超，股價漲近6%，創波段新高價。

23.新唐(4919)：MCU搶搶滾，晨盤半小時爆7萬張量能，直攻57.4元漲停，創短波高點。

24.聯詠(3034)：外資再度轉買超，投信、自營商續挺，早盤上漲3.5%，再奔波段高。

25.技嘉(2376)：系列NB獲紅點設計大獎，早盤漲3%，觸及百元。

26.微星(2377)：顯卡缺貨續漲，樂看今年電競NB，早盤漲近3%，突破前高。

27.青雲(5386)：Visa點頭加密通貨交易，比特幣飆漲，激勵其早盤登頂。

28.宇隆(2233)：車市供應鏈夯，早盤漲逾2%。

29.富邦金(2881)：外資昨大幅回補，信評展望調升，早盤沿周線向上，漲幅0.8%。(編輯整理：李慧蘭)

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