石化報價近期持續站穩高檔，隨著德州大雪的後遺症、海運塞港引發石化原料延遲運送，預計在第二季都將呈現易漲難跌的格局，在疫苗開打、全球陸續解封下，將帶動市場回溫，國際原油價格上漲，今年石化產業景氣將穩定復甦，預計第二季起將進入主動補庫存期，本波景氣循環至少延續至第三季，塑化股又以單體業者及一貫化單體享有更大獲利空間。

今年2月底美國德州大雪造成產能損失，部份產線甚至要到4月初才會復工，推升石化產品價格大漲、加上日前海運塞港引發石化原料延遲運送，影響部份固態石化原料，舉例來說，CPL目前由中石化主要生產，因為運轉不順，目前約有三成依靠進口，都將支撐石化產品報價。

以中期來說，疫苗開始施打，全球疫情明顯獲得控制，美國預計7月4日解封，商業活動可望恢復，特別是在航空部份，預計航空燃油需求最早於第四季可顯著恢復，此外，寬鬆資金帶來通膨預期，提振風險資產價格，特別是在以美元計價的原油，本波景氣循環至少延續至第三季。

分析師表示，美國零售商庫存至12月仍處年減6%的低水準，推估產業自去年第二季到今年第一季皆處被動去庫存期，而第二季起將進入主動補庫存期。展望第二季到第三季，單體業者及一貫化單體-聚合物業者將享有較多獲利上修空間，包括台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)及華夏(1305)等，主要考量煉油廠及氯鹼廠供應瓶頸、加上德州暴雪，對單體的供給衝擊大於聚合物；目前部分聚合物價格已觸及歷史高緣。針對聚合物業者，即使單體-聚合物供給緊俏皆延續、支撐業者2021年獲利上修，業者亦必須面臨2022年獲利下修、以反映更高的原料成本。

(時報資訊)