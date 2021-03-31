內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站指導社團法人宜萱婦幼關懷協會，主辦「全國新住民子女感恩歌唱大賽」，全國總決賽將於5月1日在「宜蘭人故事館」盛大登場。本次活動自3月3日開放網路報名以來，果然引起新住民子女以及年輕學子們的熱烈迴響，個個摩拳擦掌躍躍欲試，紛紛組隊報名參加，其中最引人注目的一組是去(109)年榮獲內政部「全國孝行獎」的王博右同學，以及曾榮獲教育部「全國慈孝家庭楷模獎」的新住民之子羅立廷，兄弟組隊想在今(110)年的母親節用最真誠、最溫暖的歌聲唱出對媽媽及阿公阿嬤無盡的感激。

王博右同學與羅立廷小朋友兄弟倆組隊報名參加全國新住民子女歌唱大賽。(圖/內政部提供)

「你總把最好的都留給我，用全部的愛為我守候~~」王博右同學用溫嵐的《手印》，和新住民之子羅立廷小朋友緩緩合唱出對阿公阿嬤以及媽媽的感謝，王博右同學今年18歲，戴著厚厚的鏡片，朋友還說他是「宜蘭盧廣仲」，全國孝行獎得主王博右，雖然罹患輕度腦麻，幼時父母離異，從小全由阿公阿嬤一手撫養長大，儘管他行動不便，一開始受到異樣眼光對待，但他不怨天尤人，照顧阿公阿嬤生活起居無微不至，讀書成績表現更是亮麗，今年即將進入清大就讀，是同儕之間的學習榜樣；另一位羅立廷小朋友今年7歲，媽媽鄭安娜是印尼籍新住民，19歲時透過朋友介紹遠嫁來臺，先生領有中度殘障手冊以及重大傷病卡，因此家中的經濟重擔全都落在安娜身上，立廷從小跟著哥哥弘杰協助媽媽整理家務，媽媽外出工作時更是在旁協助，十分貼心懂事。博右跟立廷兄弟倆同是全國慈孝家庭楷模，用最溫暖的歌聲，合唱出對母親、阿嬤，還有一路指導扶持他們的老師滿滿感謝與恩情。

王博右同學與印尼籍新住民鄭安娜及羅立廷小朋友一起合影。(圖/內政部提供)

移民署誠摯鼓勵全國新住民朋友踴躍報名參加感恩歌唱活動，在母親節前夕，勇敢的大聲唱出對父母的愛，比賽詳情請至活動臉書粉絲專頁搜尋「全國新住民子女感恩歌唱大賽」，豐富獎金等你拿！

(中時新聞網)