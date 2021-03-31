避險基金Archegos Capital資本管理公司槓桿操作失敗慘遭斷頭，被迫清出200億美元的股票部位，造成多家大型銀行受到牽連，摩根大通（JPMorgan）投資團隊預估，整個銀行業損失達100億美元（約2850億新台幣），目前美國國會與金融監管機構都對此事表達關切，將在會議中進行討論。

由前老虎基金操盤手Bill Hwang主導的家族基金Archegos Capital未能履行追加的保證金，遭強制清出高達200億美元的股票，許多中概股及美媒體股如ViacomCBS、Discovery、百度等股票都遭拋售，多家大型銀行高盛、摩根大通、野村證券等面臨鉅額損失。

據Yahoo財經報導，摩根大通投資團隊預估，全球銀行業損失高達60至100億美元，比先前預估的的25至50億美元還要多上許多，其中災情最慘重的野村證券（Nomura）透露可能受到20億美元的影響，瑞士信貸（Credit Suisse）則尚未公布面臨的打擊。

由於此事影響銀行業近百億美元，引起美國政府單位的關注，參議員華倫（Elizabeth Warren）就表示，「我們需要更透明和強力的監督，確保下一次對沖基金爆炸時不會使經濟下滑，呼籲監管機構加強對對沖基金及其衍生商品的審查。」

事實上，美國證券交易委員會和金融管理局已在周一（29日）致電相關銀行，了解更多與Archegos有關的200億美元交易訊息，美國時間周三（31日）舉行的金融穩定監督委員會也會在會議上討論此事件。

(中時新聞網)