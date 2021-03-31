台商吳承霖涉嫌經營地下匯兌，經手史上最大宗地下匯兌金額124億89萬餘元，31日嘉義地院一審宣判他涉犯《洗錢防制法》，判1年6月徒刑，併科罰金8萬元，沒收未扣案的47萬元。可上訴。吳承霖尚有其他涉嫌《銀行法》、《洗錢防制法》案件審理中。

嘉義地院表示，今日宣判的違反洗錢防制法等案件，共有8個案號，包括田孝祖、吳承霖等人多達90名被告，本案僅限於田孝祖經營賭博網站，以及吳承霖為田孝祖等人洗錢約8億的部分犯行宣判。

判決如下：田孝祖涉犯賭博罪判2年8月徒刑，洗錢罪2年6月、併科罰金8萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日，應執行有期徒刑5年，未扣案之犯罪所得8億元沒收。

吳承霖犯洗錢罪，判1年6月徒刑，併科罰金8萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日，未扣案之犯罪所得47萬2843元沒收。

嘉義地檢署2019年8月間查獲吳承霖、陳玟叡夫妻等7人，涉嫌集團化經營兩岸地下匯兌，2年間匯兌總金額約124億89萬餘元，依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴吳承霖夫婦及其他成員。

他於法院審理期間曾坦承做地下匯兌，但否認涉及洗錢、組織犯罪，還辯稱大陸管制人民幣匯兌，幾乎所有台商都需要用地下匯兌，很多台商都委託他操作，匯率參照銀樓的行情，他與同夥人賺取中間匯差。

(中時 )