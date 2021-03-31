近日學者專家開始示警通膨的危機，甚至「台灣先生」寬量國際策略長谷月涵提到，台股有泡沫化的疑慮，大家要聰明跑得快。金管會主委黃天牧表示，就趨勢來看16000點相對來講「比較高了點」但是主管機關無法預測是否還會繼續上漲，投資人要自行判斷。

黃天牧今日到立法院財政委員會進行強化金融機構海外業務風險控管監理機制專案報告。

針對近兩日對學者與專家對台股的示警，黃天牧表示，這凜天上市櫃公司公布去年的財報，但是至少今年前2月營收較去年同期25％；資本面方面美歐方面也還在實施量化寬鬆(QE)，基本面、資本面都有是投機、投資投資人要自己注意風險。

黃天牧說，「趨勢而言台股到16000是高了點」，但是否還會繼續再上漲，主管機關無法預測。外界關心，是否能再定期定額或者進場？黃天牧說，都會有人要進場、出場，投資人應要自行判斷投資風險。

(中時 )