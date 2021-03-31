高雄每年都有數萬筆停車費溢繳的情形發生，為了解決因民眾重複繳費損失多繳停車金額的問題，高市府交通局將於年底前啟動新政策，在溢繳車輛下次收到停車單時，會於單據上加註退費提醒，避免民眾在不知情的情況下重複繳款，又未到指定地點退費。

由於高雄民眾普遍以自行駕駛汽機車作為主要交通運具，因此路邊停車格是民眾相當依賴的建設，然而民眾使用路邊停車格後，時常一不注意就重複繳交停車費，根據交通局統計，高雄市109年度停車費溢繳的件數共有21萬756筆，重複繳費的金額為670萬65元。

交通局指出，高雄路邊停車繳費的管道有交通局服務台、超商、銀行、智慧行動支付代收等，但除了交通局服務台、超商多媒體機、全國繳費網及智慧行動支付代收為即時查繳外，其他管道則是由停管系統進行批次排程，將停車單資料傳送給代收廠商，廠商收到款項後再將資料批次回傳停管系統銷帳，因批次作業採離線方式，資訊交換有時間差異，所以容易發生民眾持單重複繳費的問題。

而目前針對有辦理銀行、電信業約定代收的車主，若遇重複繳費情形，將自動比對帳務退回原扣款來源，將減少重複繳費的情形發生，至於持單或於超商多媒體機補單繳費者，因未能確認繳費者身分，所以無法主動辦理退款。

為了不讓民眾重覆繳款花費冤枉錢，交通局目前已經在停車繳費通知單加註相關的提醒文字，並隱藏已約定銀行扣款車輛的繳費通知單部分條碼，讓民眾到超商收銀機繳費時，無條碼可讀取收費，且推出智慧行動支付，提供即查即繳即銷的服務，今年底前則會在開單人員開到有重複繳費的車號，主動於停車單加註溢繳退費文字，提醒民眾到指定地點退費。

(中時 )