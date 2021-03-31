國民黨主席將於7月改選，表態競逐黨魁的孫文學校總校長張亞中今天表示，過往造王者與王者之間常出現問題，他認為，一旦代表國民黨出征2024總統大選的人選出爐，若這位候選人和黨主席是不同人，黨主席應把權力給總統候選人，讓「2024總統候選人實質掌握黨機器與權力」。

國民黨主席選戰日益白熱化，目前已表態參選的有現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主計長韋伯韜，也有意角逐黨魁的中廣董事長趙少康，因拒收中評委聘書，形同自黨主席選戰中出局，其他潛在對手包括前主席朱立倫、智庫副董事長連勝文等人尚未鬆口。

談到江啟臣宣布競選連任時，拋出願當2024造王者，張亞中上午接受《POP撞新聞》廣播專訪表示，2024一定要贏，一定要統一指揮，接下來參選成功的黨主席，一旦宣布競選總統初選，就應暫時卸下黨職，等到代表國民黨的總統候選人誕生後，就應把黨主席權力交給贏得黨內初選的總統候選人，「誰是總統候選人就掌握黨的所有機器與權力」。

張亞中指出，過去多少造王者與王者出現問題，原因在於每個人都想著自己的利益，他意有所指地說，「這到底是為了造王，還是造自己的王，都是為了自己的利益」，另外，朱立倫則是在猶疑當造王者還是真王者。

(中時 )