廣達(2382)早盤股價重現「百元」價，為2002年7月以來首度重回「百元俱樂部」。外資出具報告給予廣達110元的目標價。

外資指出，今年首季受惠於NB出貨強勁，淡季不淡，來自於HP的Chromebook訂單支撐，使廣達NB出貨季減僅有個位數。預估今年廣達全年的NB出貨年增可達17%。

伺服器方面，其營收穩健攀升，目前業績占比已近三成，受惠於大客戶Google的資本支出擴增，預估業績動能會在第二、三季陸續顯現。而廣達旗下百分百持股的雲達，受惠於企業端需求成長，雲達的5G企業專網布局即將收割，可望業績顯著反彈。預估今年伺服器年增率逾1成。此外，廣達持續在新領域如EV/ADAS/VR等投資研發，尋找新商機。EV電動自駕車商機湧現，廣達多年來在EV領域如鴨子划水，已打入特斯拉供應鏈，更投資日本Tier IV做深入布局；長期而言，電動車、醫療、量子電腦都是廣達的發展方向。

廣達去年稅後純益253.28億元，年增58.9%，三率三升，每股純益6.57元，董事會通過去年盈餘分配，每股擬配發5.2元現金股利，配發率79%，以100元計算，殖利率5.2%。

今年NB/PC廠大喊缺料之際，廣達因大客戶「關照」，踮踮吃三碗公。

(時報資訊)