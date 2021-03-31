德國汽車製造商福斯集團(Volkswagen AG)美國分公司在周二發布了一項虛假新聞，稱將美國業務改名為「Voltswagen美國」，將Volks(民眾)改為Volts(伏特)。福斯集團在周二稍晚提出澄清，稱公司並沒有要改名，此為行銷手法，欲促使大家對電動車的關注。

福斯此舉在社群媒體上遭到廣泛批評，認為誤導了新聞發布，部分評論家甚至重提福斯多年前柴油車廢氣醜聞事件，誤導了消費者和監管單位。

福斯美國發言人指出，該虛假新聞是本著愚人節精神而發布，欲突顯ID.4純電休旅車的推出，以及邁向電動移動的承諾。

該虛假新聞先發布在公司網站上，並伴隨兩則推特文，隨後在路透等全球主要媒體間引起報導，並詳細描述了公司轉型和新品牌符號(logo)轉變的努力。福斯在周二稍晚下架該新聞。

福斯德國的發言人稱，以行銷方式重新打造品牌是一好主意。福斯美國執行長Keogh則未表示評論。

部分福斯主管則對該行銷手法表達失望，認為該努力沒有達到像美國電動車商特斯拉或通用汽車那般的效果。

福斯汽車品牌(VW)目標到2025年投資160億歐元於電動化和數位化；並承諾到2025年要在全球銷售100萬輛電動車。

(時報資訊)