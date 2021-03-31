宏碁(2353)旗下創新的3C專業通路代理商展碁國際(6776)，於今(31)日以承銷價25元掛牌上市。今掛牌後股價飆漲逾160%，盤中價站上70元。

展碁代理經銷國內外超過150個領導品牌，建立完善後勤服務機制，秉持全通路平台服務，以「一站式購足」的便利性，充分滿足客戶多樣化採購需求，提升通路經營廣度。近年除了擴大家電產品代理之外，並看因應疫情協助合作夥伴，加速推動企業數位轉型與資安防護以及關鍵基礎建設需求，在互利共好理念下，將有助展碁公司推廣相關產品，提升銷售業務，挹注營運動能持續升溫。

隨著疫情推升，國內企業加快了數位化腳步，對於資安佈建，需求更是不斷湧現，展碁挾代理趨勢、卡巴斯基兩大國際級防毒軟體，並整合美商SonicWall UTM防火牆設備、Zyxel雲端資安防禦系統等資安整合方案，結合多年資安經驗優勢，協助夥伴傳遞資安防禦價值幫助企業用戶，有效做好基本的IT病毒防護及資訊安全防護的需求，資安專業能力深受客戶及消費者信賴與肯定，預計將可透過資安防護價值，有效提升毛利，帶動整體獲利表現。

展碁持續強化產品銷售組合應用，創新產品價值外，更積極投入IoT物聯網、AI及企業解決方案等不同領域的商用市場商品代理；協助企業邁向數位化管理，用以強化營運韌性，及政府推動「前瞻基礎建設計畫」政策下，展碁將提供涵蓋個人電腦、儲存裝置、網通設備、資安產品、雲端整合服務及生活家電等兼具高性價比、一站購足的整體方案，提供完整系統整合規劃，為經銷商及客戶提供全方位技術與銷售服務，發展前景可期。

近幾年，展碁積極拓展多元通路與產品多樣化，已形成規模優勢，並在個人／家用市場，拓展多項高毛利的家電產品線，打造虛實整合（O2O）通路平台，協助原廠與經銷商做引流及市場溝通，進而提升品牌認同與銷售業績，成為未來獲利引擎之一。受惠5G／高速運算、AI及資安需求的商用市場趨勢，將迎來軟硬體設備規格提升、更換及系統性管理強勁需求。在宏碁集團資源加持下，展碁將更積極拓展海外市場佈局。

(時報資訊)