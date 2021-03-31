近期陸網興起漫畫腰挑戰，連大陸女星楊冪也跟風拍照模仿，而網美閃亮亮近日則穿著真理褲、小背心挑戰這個高難度動作，她上身趴地貼在地上、腳則平放在椅子上，大方展現腰部的柔軟曲線，不過網友的焦點則全放在閃亮亮的美尻、蠻腰和美胸上，神級S曲線讓網友全看傻。

閃亮亮昨（30日）晚在網上挑戰漫畫腰，同時她也不忘呼籲要注意安全：「大家想要挑戰漫畫腰或是模仿的話，一定要注意安全還有專業人員在身旁喲！」閃亮亮強調，她平時都有在做伸展訓練，也有專人導師在旁邊指導「這個動作只是單純為了挑戰試試看而已，大家不可以長時間維持以防受傷喲～！」

閃亮亮IG全文。（圖／取材自閃亮亮Instagram）

照片中，閃亮亮身穿黑色細肩帶小背心、真理褲挑戰漫畫腰的動作，只見她上半身貼在地上、腰身緊貼椅腳，腳則平放在椅子上，身體呈現Z字型，大方展現腰部的柔軟曲線，不過網友全被閃亮亮滑出的美尻吸引，她的蠻腰和美胸線條全都露，火辣S身材超養眼，辣照讓網友眼睛大吃冰淇淋。

儘管閃亮亮輕鬆駕馭高難度動作，不過她仍害羞問：「我這樣算成功嗎 我家的椅子好像都長得比較高」，但她的漫畫腰照曝光，獲得網一片狂讚，紛紛留言直呼：「腰也太軟了吧 亮亮太厲害了」、「這腰，太扯了」、「好厲害」、「只有三個字能形容我的心情…腰瘦喔」。

(中時新聞網)