台灣之心愛護動物協會日前於潭子區舉辦下鄉犬貓絕育活動時，民眾帶來1隻剛拾獲的母犬，經協會掃描晶片時發現牠原本就有飼主、疑似走失。原飼主接獲通知時欣喜若狂，表示狗狗不見多日，全家非常心急卻遍尋不著，飼主慶幸當初有替寵物植入晶片，才能重新找回毛小孩。

台灣之心愛護動物協會說，在偏鄉地區家庭飼養犬貓來源，很多是自行跑來而非飼主主動取得。活動當天就有當地民眾帶來1隻白色中型米克斯犬，表示「1個多月前，牠突然來到家門前，很活潑親人。每天餵食對牠有感情，就沒趕走牠，剛好有免費絕育活動，便幫牠報名。」

經協會掃描晶片時發現該犬隻已植入晶片、完成寵物登記並已絕育。協會依循登記資料順利連絡上住在東海大學附近的原飼主；原飼主接獲通知時非常感動，表示狗狗走失的這1個多月來嘗試過各種方式尋找，卻一直沒找到，沒想到卻在離家約14公里的台中潭子被尋獲，結束這場驚魂記。

台灣之心愛護動物協會表示，若家犬貓不幸走失，飼主可自行上農委會的寵物登記管理資訊網申報遺失，或請全台動物醫院協助上網登記協尋。飼主也可查詢縣市政府收容所之每日收容公告；若有自製傳單，可請收容所及動物醫院協助發放。

台灣之心愛護動物協會呼籲，民眾還可透過社群媒體協尋，如臉書貼文，可有效增加協尋訊息的擴散，增加尋獲家犬貓的機率。該協會8年來執行近600場下鄉絕育活動，為超過4萬3000隻犬貓完成絕育手術；期以人道的方式控制流浪犬貓數量，改善因流浪犬貓數量過多所產生的衝突。

(中時 )