雞排妹（鄭家純）先前揭露被歌手翁立友性騷擾事件，引來許多曾遇到類似事件的網友反應投書，她索性將這些心聲蒐集起來，策展「38號樹洞」公開這些內容。近日展覽開幕，引來部分網友冷言冷語，有人諷刺她裝受害人蹭熱度，還有人問她到底是不是要從政？「請誠實面對」，雞排妹回應：「目前真的沒有這個打算欸，請問你是失望還是開心？」

「38號樹洞」開幕後，引來許多網友質疑，雞排妹不改先前直撲翁立友記者會的衝勁，昨(30日)再下戰帖，說：「歡迎質疑展覽的人，我們就約一天在展場見面，底下開放留言投票日期。按讚數最多的日期，我從13:00-20:00在現場等你們。我一人出資，不收門票，沒有任何協辦，更沒有強迫任何人來看展，如果誰覺得我欠你，那就當面聊吧。」並用鄧紫棋的歌改編虧：「全都是俗辣，只一剎的花火，你所有承諾，全部都太脆弱，如果有人認為所有信件都是幻想，這個展覽是一場作文比賽，那為何連到現場閱讀都不敢？」

雞排妹對網友下戰帖。（圖／翻攝自雞排妹ili鄭家純臉書）

此話一出，引來網友回嗆，有人酸雞排妹裝被害者，「還有妳這次不就是想再蹭別人一次熱度嗎？不要一廂情願把自己說得像是聖女貞德好不好，真的會讓人想吐」，雞排妹則回：「那你拍嘔吐物給我看啊」，話鋒一轉，雞排妹認真說，辦展已經算是客氣的作法，目前4天還觀展人次已經破千人，「加害者是有選擇的，請拿出勇氣去認錯和道歉。」

網友逼問雞排妹是否要從政。（圖／翻攝自雞排妹ili鄭家純臉書）

有網友推測，雞排妹現在的舉動是為了從政鋪路，她強調目前沒打算，「我早已講過沒有要出來選舉，也不會有神明託夢、阿公阿嬤阿祖叫我出來選。在那邊吵著說我一定會出來選，最近所作所為都是在鋪路的人，你們覺得我在說謊，並且焦慮我有能力拿選票，你們支持的候選人就有危險。看你們被害妄想症發作，阿純善心開導喔」。

雞排妹回嗆網友。（圖／翻攝自雞排妹ili鄭家純臉書）

另有網友酸：「被你好朋友陳為廷性騷擾的三個受害者故事，你有沒有收集到哪一個？如果沒有，你是害怕還是不敢想起來？你第一時間知道的時候不是關心被害者，而是鼓勵加害者去選立委！」雞排妹回：「你想說的是，多年前表達不夠成熟的我，需要承擔業力，所以沒有資格辦展嗎？」，「針對你的第一個留言，你想給的建議是什麼呢？目前收到的信件中，確實沒有一封寫到陳為廷。如果有，我也會刊出。」

(中時新聞網)