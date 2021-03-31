由ONE老師、村田雄介老師原作，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(31)日宣布，擁有強大瞬間爆發及全新的「力場」絕技的英雄協會最強超能力者「覺醒 戰慄的龍卷」即將於 4 月 1 日震撼出擊，限時登錄、招募回饋、角色試煉等多重專屬限時活動也將同步開啟。更值得一提的是，官方團隊為驚艷各位英雄玩家，將於近期特別釋出「整蠱大作戰」主題活動、童心大開的「兒童節登錄送」、完美消除連假後收工症候群的「開工福利」及虛寶大方送的「幸運抽牌」與「幸運硬幣」活動，參與即有機會可獲得「覺醒 戰慄的龍卷」之魂！清明節及兒童節假期《一拳超人：最強之男》將要用滿滿的熱血活動填滿玩家的連假時光，4 月 1 日與「覺醒 戰慄的龍卷」相約遊戲中，不見不散，即將帶給玩家最輕鬆、震撼的冒險體驗！

《一拳超人：最強之男》「覺醒 戰慄的龍卷」強勢來襲！最強超能力者技能熱血揭曉！

戰慄的龍卷，「地獄的吹雪」的親姊姊。以超能力作為主要作戰方式，其超能力強大到可以輕易操縱大量巨大飛彈與瓦礫。極度厭惡被當成小孩看待。

覺醒 戰慄的龍卷

聲優：悠木碧

系列：超能

陣營：英雄

定位：全體重傷、超強爆發

技能：

普攻：念動力。對單體目標攻擊造成140%攻擊傷害，並使自身「堅韌」(吸收30%自身生命值的傷害)。

絕技：移石破天。對全體敵人3連擊造成150%攻擊傷害，自身持續傷害率提高50％並有100%機率使所有場上目標陷入「力場」1回合(行動前收到160%攻擊力的持續傷害)。

被動：最終王牌。行動後扣除敵方楚瑜「封鎖狀態」的能量(每回合僅能扣除一次)。受到的非暴擊傷害減少30%(減傷包括所有類型的傷害)。吸收敵方50%的持續傷害轉化為生命值。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》繁中版「覺醒 戰慄的龍卷」強大技能設定全新公開！(圖/遊戲公司提供)

《一拳超人：最強之男》「覺醒 戰慄的龍卷」限時招募期間限定活動情報率先亮相！

【活動1】限時登錄

活動時間：2021.03.31 05:00 - 2021.04.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得好康虛寶登入獎勵。

(圖/遊戲公司提供)

【活動2】「覺醒 戰慄的龍卷」限時招募

活動時間：2021.04.01 05:00 - 2021.04.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「覺醒 戰慄的龍卷」。

【活動3】「覺醒 戰慄的龍卷」限時招募回饋

活動時間：2021.04.01 05:00 - 2021.04.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

(圖/遊戲公司提供)

【活動4】「覺醒 戰慄的龍卷」角色試煉

(圖/遊戲公司提供)

活動時間：2021.04.01 05:00 - 2021.04.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用「覺醒 戰慄的龍卷」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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