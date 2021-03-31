台灣基進黨為搶救立委陳柏惟罷免案，26日召開記者喊出口號「守下陳柏惟就是守下台灣」，此話遭有「宅神」之稱的媒體人朱學恒狠酸，根本就是「豬隊友」在後面拿刀狂捅陳，因這不僅戳破了陳近日積極營造的「乖」形象，還等於向所有公投案宣戰，甚至可能引來民進黨立委王定宇不滿。朱的評論在網路掀起熱議，不少網友大讚朱火力極強；也有不少網友加碼酸，陳搶了民進黨的口號。

朱學恒29日在政論節目《新聞大白話》表示，陳柏惟最近臉書不敢再提到任何與罷免相關事物。朱諷刺，台灣基進黨總部在高雄，卻特別遠赴台北開記者會，目的就是要「讓大家笑得很開心」，因為記者會內容「講得超恐怖的」，包括指控國民黨要「滅台三部曲」、「公投都跟國民黨要滅台灣有關係、致命危機」，這等於是對護藻礁、反萊豬等所有的公投案宣戰。

節目主持人也諷刺，台灣基進黨說出「守下陳柏惟就是守下台灣」這句話，讓他為陳柏惟捏一把冷汗，這代表對岸只要飛彈射準、炸到陳就拿下台灣了。朱學恒也狠酸陳，「抗中保台第一戰將」這個招牌可不能亂用，否則王定宇會出來跟他比，看誰才擔當得起這個封號；「守下陳柏惟就是守下台灣」這個口號，應該是選總統在用的，現在就拿出來用了，那陳下一次選舉到底該怎麼辦？奉勸陳趕快規勸台灣基進黨那群「豬隊友」們，不要再捅刀害自己了。

網友對朱學恒評價陳柏惟的話反應相當熱烈，紛紛表示：「朱大很猛，火力超強」、「陳柏惟只會出一張嘴」、「反正台中的下限就是能讓他選上不是嗎？罷免不掉就是更破下限」、「我就是反萊豬，敢反公投我就罷免」、「這人簡直丟光立法委員的臉」、「宅神真的超酸，讚啦」、「喊出這口號也不怕民進黨氣噗噗」、「別搶了民進黨的口號啊」。

(中時新聞網)