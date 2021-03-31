空軍第七聯隊林姓三等士官長，趁著女軍官意識不清時，將其反鎖在小木屋中，趁機摸她胸對她毛手毛腳，林男慘遭空軍司令部記2大過並勒令退伍，林男先前透過申訴、申復均失敗，再以行政訴訟自救，上訴至最高行政法院，仍在日前敗訴確定。

據了解，空軍第七聯隊林姓士官長在任職測評戰研隊飛機機械士期間，遭同單位的女通電官檢舉性騷擾，女通電官檢舉指出，林男趁她重病時，將她帶到小木屋內獨處，並趁她意識不清時毛手毛腳，甚至將她鎖在小木屋內，限制人身自由。性騷擾申訴會調查後，認定林男2019年9月11日碰觸胸部行為成立性騷擾，空軍司令部依申訴會建議記2大過，勒令林男退伍。

林男提告主張，他沒有碰觸女子胸部及下體，被控刑事強制猥褻罪當未判決確定，申復會決議違反無罪推定原則。當時他是為了照顧女子，協助女子躺臥、拉被單、幫扣上衣扣子等，沒有性騷擾犯意，不知女子感到被冒犯，但願意認錯，申復會未完整審酌對他有利的事項，違反行政中立客觀原則。

合議庭認為，申訴會、申復會組織及程序都合法，認定成立性騷擾也不違反論理法則及經驗法則，林男雖否認性騷擾，但女子與林男平日相處正常，案發後卻悶悶不樂，經其他女同事詢問後，才表示懷疑昏迷時遭人撫摸身體，顯然沒有陷害林男動機。故不採信林男主張。

林男再上訴最高行，最高行認為，林男聲稱女子身體狀況危急，但卻未尋求醫療支援，反而單獨帶女子進入小木屋休息，且頻繁進出小木屋，女子恢復意識時表示要打電話求助同事，林男也要求同事不要回報，明顯不合常情，確認處分無誤，駁回上訴。

(中時新聞網)