亞裔男子在紐約地鐵內遭痛毆勒脖

1名亞裔男子在紐約地鐵內遭痛毆後，接著被勒住脖子，直到失去知覺，而車上乘客冷眼旁觀，雖然有人出言制止，但沒人上前幫忙。在推特用戶by user @AsianDawn4將影片張貼上網後，美國紐約仇恨犯罪小組（NYPD Hate Crimes Unit）說，將展開調查。

據美國廣播公司（ABC）旗下的News10新聞30日報導，影片顯示，這起暴力攻擊發生在紐約布魯克林布希維克（Bushwick）科喬烏斯科街站（Kosciuszko Street Station），一列正開往曼哈頓的J線車廂上。1名全身穿黑衣的非裔男子不斷揮拳，打這名亞裔男子，雖然亞裔男反擊，但仍不敵對方攻勢，後來只見黑衣男用手臂勒住他的咽喉，讓他不支倒地。

這名非裔男子見對方倒地後，才離開列車。而紐約仇恨犯罪小組大約在周一早上10:30轉貼了這段影片，並推文說，他們已注意到錄影，並正在進行調查。文中力促任何有相關訊息的人，都可以直接透過推特，上@NYPDTips account，直接提供情報。

🚨 WARNING: VIOLENCE/BLOOD 🚨

A person violently beats up and punches an Asian male in the head repeatedly in a Manhattan Bound (J) train at Kosciuszko Street Station, chokes him afterwards until he is unconscious. Be on the lookout for this person! pic.twitter.com/FCrqiPcxFc — Asian Dawn (@AsianDawn4) March 29, 2021

另一方面，紐約市公共運輸局（NYC Transit）代總裁芬伯格（Sarah Feinberg）說，相關錄影令人震驚並痛心不已，並誓言將協助負責地鐵維安的紐約警局。

據紐約警局的仇恨犯罪專案小組（Hate Crimes Task Force）說，如今在紐約大都會區，反亞裔的仇恨犯罪與日俱增，到目前為止，今年至少又發生了33起反亞裔事件，而去年同期則有8起。

據美國國家廣播公司紐約分台（NBC New York）30日報導，紐約警方說，周一下午在紐約市，當1名65歲的亞裔婦女走在第43街上時，1名男子從後面超前踹她腹部，等她跌倒後，不但嘴裡不斷羞辱她，還朝她臉上又踹了好幾下，最後才若無其事地走開，而這名婦女則因為受重傷而入院治療。

非裔男子猛烈攻擊65歲亞裔婦女

非裔男子猛烈攻擊65歲亞裔婦女

影片顯示，在一旁樓房大廳內的男子看到非裔男攻擊亞裔婦女，停下手邊的工作，接著又有兩名男子湊過來，當這名婦女倒地時，其中1名男子竟然關上門。

(中時新聞網)