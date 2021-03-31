豐原警方於竊嫌車上起獲遭竊的500公斤鋼筋。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

國道4號豐潭段工程日前失竊2噸鋼筋，台中豐原警方查出竊嫌多次喬裝成工人潛入工地行竊，鎖定一輛黑色轎車涉有重嫌。警方25日發現涉案車輛疑再度故技重施，線上警網隨即發動圍捕，雙方追逐23公里，直到將涉案轎車困在死巷內，甕中捉鱉逮捕50歲吳嫌及越南籍范嫌、黃嫌等3人，並於該車上起獲500公斤鋼筋等贓證物，全案順利偵破。

豐原警方21日接獲報案稱國道4號豐潭段工地內鋼筋遭竊約2噸重，員警追查發現，竊嫌光天化日喬裝成工人，持破壞剪將工地門鎖剪斷，駕車入內竊取鋼筋。

警方進一步調閱監視器鎖定一輛黑色轎車涉有重嫌，並常在豐原、沙鹿及龍井一帶出沒。翁子派出所員警於25日發現該車在豐原四處繞行，疑似在尋找作案目標，事後竊嫌進入豐原區水源路一處工地內竊取鋼筋，得手後立即駕車逃逸。

警方隨即尾隨該車並通報勤指中心發動攔截圍捕，竊嫌發現警方於後方追緝，即加速往郊區方向竄逃，經線上警力包抄得宜，竊嫌逃逸23公里後鑽入國豐路一處死巷內無法動彈，隨即遭警方壓制逮捕車上的50歲吳嫌以及越南籍33歲范嫌、33歲黃嫌，並起獲500公斤鋼筋(約500公斤)、工地服、工地帽、破壞剪、手套等贓證物。

警方調查，吳嫌因積欠賭債，夥同2名越南籍友人，駕車於豐原區、沙鹿區及龍井區一帶四處尋找作案目標，一旦發現有無人看守的工地，便假扮成工人竊取工地內之鋼筋或建材，得手後馬上變賣成現金。全案經偵訊後，依竊盜、公共危險、妨害公務等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方將竊嫌車輛困入死巷，逮捕主嫌吳男(50歲)、范男(越南籍、33歲)及黃男(越南籍、33歲)等3人。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

豐原警方逮捕鋼筋竊盜集團主嫌吳男(50歲)、范男(越南籍、33歲)及黃男(越南籍、33歲)等3人。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

豐原警方查獲500公斤鋼筋，以及嫌犯喬裝工人用的工地服、工地帽、破壞剪、手套等贓證物。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

豐原警方查獲嫌犯喬裝工人用的工地服、工地帽、破壞剪、手套等贓證物。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

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