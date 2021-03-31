李彥秀臉書發文。（摘自李彥秀臉書）

學界昨天發動的藻礁溝通平台座談會登場，農委會主委陳吉仲當場哽咽提及友人因空汙罹患肺腺癌，數度抿嘴唇，停頓約30秒後才說「我失態了」。國民黨副祕書長李彥秀在臉書指出，「陳吉仲廉價的眼淚，滋養不了台灣的困境。」拙劣的演技讓人看了瞪口呆，更荒謬的是，說不定還真得有效！

李彥秀說，陳吉仲哭，真的已經稱不上新聞。只是陳吉仲鱷魚的眼淚，不但解決不了困境、滋養不了台灣缺水的大地，更是將人民逼上空汙、藻礁二選一窘境的苦肉計。

她說，事實上，火力發電不減反增，是民進黨躁進的能源政策一手造成的！再則，民進黨之前一直說中部空汙問題中火不是元兇，現在陳主委有說的煞有其事，到底哪個民進黨官員說的才是真的？

李彥秀說，民進黨過去在野時，當宣稱的不缺電，振振有詞，彷彿理論實在。不到幾年過去，卻淪落到要用部會首長的苦肉計哀求人民，是失格，更是缺乏執政的承擔。她想，說不定再過不久網路上就會有人整理出「吉仲哭哭列表」。她的發文算許願文嗎？

(中時 )