義隆(2458)今年各產品線持續叫好，第三季起車用市場也開始進入量產，今股價開高震盪，一度衝上200元大關、達202.5元，創下歷史新高，惟隨即面臨關前震盪，股價在200元附近來回測試。

目前NB/chromebook需求維持高檔，惟晶圓、封測產能供不應求，成為義隆營運成長幅度重要關鍵，義隆目前手中原有兩家晶圓代工廠，第三季預計會增加到第4家、第四季則會增加到第5家，整體產能預估多出20%，只是訂單依舊是遠遠超過產能。

義隆今年各產品線持續成長，TouchPad(觸控板模組)部分會在商用市場市占率上升；TouchScreen(觸控面板)在視訊需求持續暢旺下，不僅滲透率上升，觸控筆解決方案也將獲更多採用；至於FingerPrint的滲透率也將穩定增加，帶動市占率上升，主要是美系品牌廠今年出貨都是指紋產品及keycap(將指紋辨識做在鍵盤上)解決方案，整體產品線不僅出貨量增加，ASP也會同步成長。

疫情儘管在疫苗施打下逐漸受到控制，但工作型態的改變，使得居家辦公、遠距教學等趨勢依舊看好，義隆2021年來自居家辦公、市占率提升的成長基期已高，帶動營運成長的動能轉向NB內容價值提升、新產品效益，其中包括車用市場，義隆今年車用領域會從mini LED開始，初期東南亞市場開始，客戶為車用前裝市場，第三季有機會量產。

以第一季財測來說，義隆預估單季合併營收將落在40～43億元區間，相較2020年第四季減少13.9～7.5%，毛利率則為46.5～48.5%。

(時報資訊)