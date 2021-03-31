台股延續去年下半年的漲勢，持續攀高。Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量，公布第1季「十大爆紅台股榜」，5G、遠距商機、電動車等產業利多發酵，半導體大熱門，搶佔「十大爆紅台股榜」半數席次；鋼鐵、塑化、水泥傳產股漲勢不斷，亦攻佔3席。

第1季Yahoo奇摩股市App「十大爆紅台股榜」迎來5檔半導體股上榜。其中電動車迫使整個產業劇烈洗牌，驅動電子大廠台達電(2308)股價大漲、市值直衝新台幣7千億元，搶下本季第1名寶座，而近年積極投入電動車市場的iPhone代工廠和碩(4938)也榜上有名。面板市況好轉，晶圓代工產能全面大缺，供需緊張驅動IC族群股價全面狂飆，帶頭衝的天鈺(4961)登榜第3名，同樣受益的還有力積電(6770)，積極建置晶圓廠來開拓新產能，也登上第5名。5G題材大爆發，手中囊括全球超過7成功率放大器市佔率的砷化鎵龍頭廠穩懋(3105)，成為5G重要受惠股，名列第7名。

國際經濟和鋼鐵需求雙重增溫，傳中國有望取消或調降鋼鐵出口退稅，有機會迎來鋼鐵盛世，推動鋼鐵大廠中鴻(2014)高居本季第2名。此外，受惠產品AN(丙烯(月青))、MMA(甲基丙烯酸甲酯)報價狂升，讓塑化業者中石化收益迅速回升，排名第4。而近年來重組集團營運架構的台泥(1101)積極布局循環經濟，今年可望繼續配發高股息，成為存股的重要指標，擠入第10名。運輸類股本季有陽明(2609)及華航(2610)入榜，分別排名第6、9名。貨櫃航運迎來睽違十多年的榮景，名列貨櫃三雄的陽明與未入榜的長榮(2603)、萬海(2615)輪番攻上漲停板；華航則是去年全球唯四獲利的航空公司之一，隨著空運業務暢旺，已宣布調漲報價，可望帶來資金挹注。

(時報資訊)