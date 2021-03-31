台灣經濟研究院31日公布2021年2月台經院製造業景氣燈號，受到農曆春節落點不同，工作天數較去年同期減少，相關製造業指標年增率表現皆較1月下滑，影響需求面與原物料投入面指標表現。因此，整體製造業景氣信號值由1月修正後之17.08分，減少2.83分至14.25分，燈號從代表景氣揚升的黃紅燈轉為代表持平的綠燈。

台經院景氣預測中心表示，若從信號分數來看，分數雖較上月下滑，但仍為2017年3月以來次高，若排除春節因素，今年前2月整體製造業分數為自2011年同期以來的新高，顯示國內製造業表現強勁。

就個別產業來看，2月半導體景氣燈號，亦由1月代表景氣繁榮的紅燈轉為揚升的黃紅燈，雖然工作天數減少，趨勢上受惠於5G、高效能運算等新興科技應用續強，對智慧手機、筆電、平板電腦、車用電子等需求強勁，包括晶圓代工、記憶體等產量增加，積體電路在出口及生產指數的年增率仍維持雙位數成長。

(工商 )