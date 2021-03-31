又誤植客戶的存款金額，金管會說重話了。彰化銀行再傳弄錯客戶存款金額，金管會主委黃天牧31日表示，從藝人郁芳到這次台中攤商二個個案來看，彰銀「應是要再拴緊螺絲」，金管會承諾一周內發函，請銀行公會要求各銀行強化內控，「不可以再讓民眾發生損失」。

銀行櫃員在接受客戶現金存款時，點鈔時有疏漏，藝人郁方是回家後，遭彰銀要求補四千元現鈔，這次是台中豬肉攤商去彰銀分行存84萬多元，回家後被彰銀通知少了10萬元，拖了一個月彰銀才道歉。

銀行局局長莊琇媛表示，由於二度調閱監視器，所以台中案拖了一個月才解決；但彰銀2月及3月接連發生客戶存款疏失，黃天牧認為，彰銀的確有待加強作業流程，要拴緊螺絲，且會要求所有銀行都要強化臨櫃存款等作業控管，不得讓客戶損失。

且黃天牧表示，銀行要公平待客，不能因客戶的社經地位不同，有不同的對待態度，所有客戶都要以虔誠的態度對應。

(工商 )