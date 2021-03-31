民調指出有45％民眾希望重啟核四，行政院長蘇貞昌昨被問到此事，竟甩鍋要新北市長侯友宜表態；侯友宜今表示，身為地方首長最關心就是核安，沒有核安怎麼可以用核電？目前核廢料擺了40年沒有辦法面對處理，中央地方應該要共同面對趕快解決。

媒體昨公布的民調，有45.6％民眾認為核電是利大於弊，也有45.3％民眾同意重啟核四廠。

侯友宜今受訪表示，縣市存在核廢料問題，擺了40年遲遲沒有辦法面對處理，新北市民最關心的就是核廢料何去何從，核廢料有無能力解決是大家要共同面對趕快解決的問題。

(中時 )