經各界討論後達成共識，由運動局儘速與國防部接洽土地移撥或租用事宜，並進行相關場地鋪設規劃。（台中市議員李中服務處提供）

國內滑步車運動方興未艾，卻缺乏安全場地讓幼童可以盡情運動。台中市議員李中30日傍晚偕同教練、家長與運動局、教育局官員，前往文小38用地進行現場實地會勘；運動局長李昱叡表示，將會儘速與國防部接洽用地事宜，並撥款進行場地規劃與興建。

李中指出，家長與教練日前向他陳情，小朋友要玩滑步車或者進行滑步車比賽，只能利用還沒有開發的重劃區，或者大型賣場的停車場，十分不安全；他認為這並非長久之計，隨即在議會提案，要利用南區文小38用地興建滑步車場地，隨即獲得在場所有委員同意。

李中表示，昨天傍晚他與運動局長李昱叡、運動設施科長林坤政等人，會同滑步車教練與幾位家長一起到南區復興園道旁的文小38用地進行現場勘查；家長與教練除提供滑步車運動相關的資訊，也針對現場空間的配置提供建議，這是民意最直接的表達，讓運動局不會閉門造車。

經過各界討論後，運動局長李昱叡強調，將儘速與國防部接洽土地移撥或租用事宜，並在幾棵大樹不移動情況下，進行相關場地鋪設規劃，期盼能在下半年爭取到經費後就就進行開工，早日讓小朋友有個安全且正式的場地運動；日後還能作為中部地區的滑步車賽事場地，加速推廣滑步車這項運動。

(中時 )