資深藝人余天、李亞萍的二女兒余苑綺去年二度抗直腸癌成功，想不到今年2月再復發，肺部跟淋巴還有新腫瘤，不得不全面停工接受化療，雖然只打一種藥，嘔吐的副作用仍嚴重。昨（30日）她抽空與丈夫、兒女到戶外郊遊，PO出一張全家福讓網友欣慰又心疼不已。

余苑綺在臉書表示全家到宜蘭踏青，「姊姊玩水玩得好開心，弟弟看風景看得很用心」PO出老公帶著女兒開心玩水的照片，以及兒子在落地窗前的各式萌照，享受天倫之樂的幸福。余苑綺更上傳一張全家福，從照片中可以看到她的氣色看起來很不錯，面露愉悅的對著鏡頭比YA，讓不少關心她的網友都放心不少，紛紛留言：「看到你健康出遊好開心，祝你幸福快樂」、「希望你身體健康，可以陪孩子一起快樂成長」、「媽咪，身體健康，妳很幸福喔」、「趁好天氣往外多看美麗的視野，是內心很好的療癒加上天倫之樂，很棒喲」等。

余苑綺2014年驗出直腸癌三期，歷經30次化療總算抗癌成功，沒料到再度復發，連肺部、淋巴都長出腫瘤，在醫生指示下得進行為期3個月的化療，雖然過程中吐得十分厲害，但她為了家人、兒女展現堅強的意志力，更讓網友紅了眼眶；而余苑綺也做了最壞打算，在雙親陪伴下公開寫給兒女的遺書，唸道：「媽媽在天上會看顧你們，希望你們幸福快樂，媽媽會在天上保護你們，下輩子還要當一家人」，過程中數度哽咽，並與父母相擁而泣，讓在場所有人都不禁淚如雨下。

(中時新聞網)