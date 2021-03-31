今年科技校院日間部四年制申請入學聯合招生第一階段篩選結果今天公布，通過者計有4萬9816人次，通過率為47.8％，較去年通過率48.33％略減0.53個百分點。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年計有66校518個系（組）、學程、提供8159個名額辦理聯合招生。今年第一階段報名人數為3萬2081人，總報名志願數10萬4209個。各校篩選倍率最多為招生名額的5倍或至多50人，通過第一階段篩選申請生計有4萬9816人次。

另外，今年四計申請入學新增試辦大學程式設計先修檢測（APCS）超額篩選，通過此項超額篩選申請生計有112人次。

聯合會說，通過第一階段篩選申請生，可報名第二階段複試。第二階段複試之「資格審查資料」及「書面審查資料」繳交，一律採「電子化作業」，申請生3月31日上午10時起可將「資格審查資料」及「書面審查資料」以網路上傳至聯合會的第二階段複試「資格審查暨書面審查資料上傳系統」。

有關第二階段複試通知及面試等相關資料，將於3月31日起由各招生科技校院寄發或於該校網站公告。第二階段指定項目甄試時，考生應注意辦理面試（實作測驗）之校系（組）、學程所訂定的防疫規範、複試辦理時間及注意事項，請申請生自行佩戴口罩並提早到校參加複試。

聯合會說，因應新冠肺炎疫情，申請生因疫情影響無法參加面試、筆試、實作測驗，或有技專校院校系停課且無備援試場無法辦理面試、筆試、實作測驗時，可啟動應變機制，只採計學測成績及書審資料，並以外加名額錄取。

申請生若為新冠肺炎確診個案，或被列管為居家檢疫、居家隔離者，或屬自主健康管理之禁止外出對象，須主動向聯合會提出申請，以維自身權益。相關說明已公告於聯合會網站（https：／／www.jctv.ntut.edu.tw／caac／）的「防疫應變專區」。

(中時 )