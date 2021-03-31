氣象局長鄭明典在臉書PO出歷史資料對照圖，作為觀察梅雨訊號的指標。（圖擷自鄭明典臉書）

澳洲氣象局資料顯示，1996年6~8月印度洋反聖嬰，在範例圖上台灣好像有偏 「多雨」的現象。（圖擷自鄭明典臉書）

台灣面臨50年大旱，中南部水情吃緊，這2天鋒面接近，預測中南部有零星雨勢，但仍屬杯水車薪，難以有效解除旱象。春雨來得有限，只能寄望下一波梅雨來解渴。氣象局鄭明典直言，現在梅雨追蹤開始，就待訊號出現，再來觀察「入梅」！

鄭明典今（31）日在臉書PO出觀察梅雨訊號的對照圖。他指出，這是利用歷史資料找出來的梅雨指標，當紅、藍兩條線都變成正值，大於零，就是入梅的時候！有訊號出現時，再來觀察「入梅」。

水利署估計，國內要下累積300mm的雨，才能解除旱象，底下網友好奇留言詢問，今年俗稱印度洋反聖嬰 (-IOD)的背景下，國內梅雨預估量大概有多少？鄭明典回應說，IOD訊號和聖嬰現象會相互影響，但目前相關顯著性不足。不過，他也引述澳洲氣象局的資訊，以1996年6~8月為例，說明印度洋反聖嬰，在範例圖上台灣好像有偏「多雨」的現象。

天氣職人吳聖宇日前在臉書上表示，短時間內仍無明顯的降雨機會，預期要等到4/4或4/5左右，東北季風才有可能增強並且影響台灣，但也只會造成迎風面有些地形降雨，缺雨的中南部恐怕還要持續苦旱下去。目前看起來4月份的降雨不太樂觀，持續提醒大家要做好節約用水，何時會有明顯的降雨情況仍有待觀察。

(中時新聞網)