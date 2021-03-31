陸媒《環球時報》31日報導，大陸全國人大常委會30日通過修訂《香港基本法》附件一和附件二議案，出爐香港選舉制度改革方案。曾任香港特區政府中央政策組首席顧問劉兆佳表示，此次修訂令中央牢牢掌握涉及香港政制改革的創議權、啟動權和決定權，所謂「政改五部曲」程式已不復存在，「日後若非中央提出，特區政府無權主動提出政制改革方案，即修改特首和立法會議員的選舉方法的方案」。他說，當下確保國家安全、「一國兩制」「愛國者治港」和防止內外敵對勢力進入特區管治架構是比實現「雙普選」更迫切、緊急和重要的「首要目標」；待四個目標達到後，香港民主進程才可以繼續推進。

《環球時報》報導，此前規定，香港的政制改革遵循「五部曲程式」，即「行政長官提出══全國人大常委會決定──特區政府向立法會提出修改議案並經由立法會全體議員2／3通過══行政長官同意══全國人大常委會通過或備案」的程式。新的附件一和附件二通過後，全國人大常委會法制工作委員會副主任張勇30日下午介紹稱，原附件一和附件二及有關修正案不再施行，「五部曲」程式不再適用，也不存在所謂的「雙軌並行」。

《環時》報導，香港城市大學法學院前副院長顧敏康稱，「五部曲」的背景是香港政治大漏洞、大問題尚未凸顯，中央可寬容香港循序漸進地向前推進民主，但現在香港已到了必須停下來糾錯的時候，因此中央結合實際情況，將修改附件一、二的權力交由全國人大常委會，這也是中央對香港全面管治權的體現。而此次修訂不涉及《基本法》正文，也意味著「雙普選」的最終目標沒有改變。

中國社會科學院法學研究所研究員支振鋒認為，此前頒布《香港國安法》，旨在堵住特區內國家安全的漏洞，而此次修改選舉辦法，堵的則是香港政權建設的漏洞。

劉兆佳稱，特區政府下一步最重要的工作是成立資格審查委員會。

支振鋒預計，香港反對派接下來一定會反彈，但由於《香港國安法》，他們的動作會受到限制。美英等西方國家可能會繼續打「香港牌」，進一步採取所謂的制裁等措施，也有可能利用新疆等其他話題進行炒作。「但此次香港選改事關國家主權安全和發展利益，沒有妥協的空間」，相信這次選改也會對解決香港一直以來存在的社會政治化、行政立法相互對抗、社會治理失調等問題具有積極的推動作用。

(中時 )