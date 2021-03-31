明（1）日是巨星張國榮逝世18周年的日子，當年他從飯店高樓一躍而下，結束46年的璀璨人生，噩耗傳出後震驚華人演藝圈，對此曹西平也在臉書發文感嘆：「藝人就是非常容易輕生的高危險群，八卦不斷的謠傳，說到最後受不了就輕生了」。
曹西平表示在網路盛行的年代，很多藝人長期被言語霸凌和羞辱，但通常與藝人工作無關，多是圍繞在八卦的私人問題，不論是感情、婚姻，甚至是家庭或經濟狀況，都被攤在檯面上公開討論，長期的壓力導致內心不快樂，悶在心裡久了自然就會生病，導致抗壓性較低的藝人因此輕生，不禁感嘆：「除了勇敢走出來之外，你必需比別人有更大的抗壓力跟情緒，才能成功才能走下去」。
提到明天是4月1號愚人節，也是張國榮逝世18周年的日子，曹西平表示輕生是一條無法選擇的路，但很多人在無路可走的情況下，只能選擇這條不歸路，眼見許多藝人無奈承受酸民謾罵，讓他再次喊話：「不要吞為什麼要忍，大聲罵回去，大聲的臭罵，否則最後承受不了，結束的卻是自己的人生」，接著語重心長表示：「真的不想再看到哪位藝人又輕生了」。
許多網友對於曹西平一番言論大表認同，紛紛留言：「把焦點放在表演上，不要放在隱私上，更不要人身攻擊，這樣人生會更美好」、「你已經練就了一身刀槍不入的心靈，加油」、「好好的活著，為自己及愛自己的及所愛的」。
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