新北市教育局長張明文遭週刊爆料涉嫌關說教師徵選，新北市長侯友宜31日受訪指出，張局長上任以來戮力從公，處事態度嚴謹，為人做事大家都非常了解，表態力挺；張明文則回應報導子虛烏有，新北教徵全國最公開透明公開。

週刊爆料，張明文在由上百名校長、教師及行政人員組成的公務LINE群組中，轉貼教師甄選請託文字。

張明文說，所有內容看了一遍簡單來說就是子虛烏有、不實抹黑，新北去年首創在臉書直播教師徵選評審過程，所有委員都是外聘，教育局同仁都沒有參與，是全國最公開透明的徵選，且完全照成績分發志願。

張明文說，這個群組是只要有各界反映民意或意見，都會轉過來，也因為如此，才會加強教徵透明度，透過直播，讓市民信任政府。

另外張明文被控護航某校長，張明文說，退休只要符合資格，是校長的權益，教育局依法審核，完全符合法令。

侯友宜今天被問到此事指出，張局長上任以來戮力認真，非常負責任，尤其處事態度非常嚴謹，全力在教育單位奉獻幾十年，為人做事態度大家都了解。

(中時 )