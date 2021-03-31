中興電工因重電本業獲利穩定，首次參與都更住宅建案獲利挹注，去年EPS從2019年1.55元翻倍增加至3.59元，優於市場原預期EPS為3.2元。中興電台南七股太陽能電廠今年八月加入併聯發電，還認列都更建案獲利，法人預估今年營收及獲利，雙雙創史上新高。

中興電31日逆勢上漲0.60元而以54.1元開出，最高達54.4元，目前呈現上漲走勢，成交量不到1個小時，已超過4,300張。

中興電去年雖因部分關係人交易而無法列入合併營收，不過去年合併營收153.91億元仍改寫歷史新高，本業獲利17.21億元，本期淨利15.51億元，淨利歸屬母公司15.27億元，EPS從2019年1.55元翻倍增加至3.59元。

中興電2021年上半年正式啟動太陽光電、嘟嘟房停車場、氫燃料電池、機電及太陽光電維運四事業分拆，預計2023年第四季全數完工，將轉型為能源服務控股公司。

中興電目前手中有台糖台南七股案、花蓮案及洄瀾東電等7家太陽光電SPV公司，其中台糖七股土地興建太陽能電廠預計今年8月正式併聯發電，第一期發電量181MW、可再擴充35MW，每年可貢獻EPS約0.7～0.8元；花蓮太陽能電廠預計2022年6月併聯發電，第一期發電量為60MW、第二期預計2023年12月發電量再增200MW，兩太陽能電廠對EPS可貢獻1.6～1.7元。

中興電表示，七股及花蓮兩案總計年發電量5.54億度，年營收貢獻26.5億元，20年總發電量120.73億度，營收屆時達530.1億元。洄瀾東電將在2023年12月啟用。

法人估，中興電今年營收上看210億元，EPS挑戰3.6元以上，續創歷史新高。

(工商 )