將來銀行是否可能被取消開業許可？立委賴士葆31日在財委會質詢時表示，將來銀行總經理劉奕成等高層紛紛離職，已不是當初金管會核准的團隊，有「借人頭拿牌照」的嫌疑，詢問金管會是否可能廢除將來銀行的開業許可？但金管會主委黃天牧則回應，會嚴審將來銀行的開業申請，包括總經理等高階人事，不鬆口是否撤除執照。

將來銀行還有將來嗎？賴士葆表示，將來銀行最大股東是中華電信加兆豐銀行，但全聯亦是股東之一，現在代表全聯的法人代表即將來銀行總經理劉奕成都離職，當初金管會核准的將來銀行團隊搞了一年多，現在很多高層都走了，等於當初核照的基礎都不見了，有點像借人頭拿牌，將來銀行核心資訊系統一直搞不定，賴士葆說：「這樣還要作網銀嗎？執照還要給嗎？」

黃天牧坦言，將來銀行負責人的調整，的確對這團隊有影響，金管會對核給任何銀行執照、准許其營業，會嚴格審查，銀行局對銀行負責人資格條件及資訊系統等開業標準，「不會放鬆」，一定會要求將來銀行符合條件。

黃天牧亦強調，銀行是社會公器，任何銀行要給執照、開業，金管會都會非常嚴謹，若不嚴謹，銀行開業產生問題，「都會是社會的災難」，至於現行要不要取消將來銀行的執照？黃天牧表示，現階段不能回應此問題，但金管會絕對會嚴格審查將來銀行的開業準備，包括負責人資格。

銀行局局長莊琇媛也表示，對於純網銀的核照過程，審查因素除了資訊系統完整外，還有重要經理人資格條件審查，特別是總經理，將來銀行已不是原來預定的人選，銀行局要求其要儘快找到新任總經理，將來銀目前仍在找人選。

(工商 )