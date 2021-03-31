110學年度個人申請第一階段篩選結果今天公告，超額篩選逾50人的校系為36個，是近3年新低；醫學系共有9校出現超篩，其中以北醫大超篩127人最多。

大學甄選入學委員會今天表示，110學年度個人申請有8萬5422人報名，6萬8682人通過一階篩選，通過篩選比例80.4%；考生最多可報名6個系組，今年考生平均申請5.59個校系，平均通過2.87個校系一階篩選。

大學個人申請自109學年度起，增加篩選關卡「增加科目」，來降低超額篩選（通過篩選人數高於預計甄試人數），110學年度延續辦理。甄選委員會表示，各校系超額篩選逾50人以上的校系，從108學年度60個，到109學年度降為53個，110學年度又再降至36個。

根據甄選委員會資料，醫學系（自費）有11校參與招生，其中9校的醫學系出現超額篩選，以台北醫學大學醫學系超篩127人最多，其次是中國醫學大學醫學系超篩49人，長庚大學醫學系、成功大學醫學系、陽明大學醫學系醫師組、台大醫學系都超篩逾20人。

甄選委員會提醒，考生通過第一階段篩選後，仍須參加第二階段甄試，當考生受疫情影響無法參加甄試且適用應變機制條件者，或大學校系受疫情影響且無備援試場致無法辦理甄試時，才啟動應變機制，但醫學系、牙醫系、中醫系不受疫情影響，一律依簡章規定如期辦理甄試。

(中央社)