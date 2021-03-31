後備指揮部中校李志交被控盜賣國家隊口罩，不法獲利8000元。台北地院審理期間，李否認犯罪，辯稱他的口罩是跟弟弟拿的，但合議庭不採信，今（31）日依《貪汙治罪條例》侵占公有財物判他10年2月，禠奪公權5年；協助運送的同案共犯上士張政陽，則因認罪，遭判1年8月，緩刑3年。

檢方起訴指出，國家去年因新冠肺炎疫情開始徵收醫用口罩，在後指部某單位服務的李志交，去年2月被調派新北市某工廠負責督導生產外科、醫用口罩，涉嫌利用職務之便，以「螞蟻搬象」的方式偷走1500片醫用口罩，部分轉賣獲利8000元，其餘留著自用，涉犯貪汙重罪，張政陽則受李指示協助搬運。

北院審理時，李男否認犯罪，辯稱他的口罩是跟在湯包店工作的弟弟拿的。北院傳喚弟弟，弟弟雖承認李男曾向他要口罩，他給了近40盒，但只是一般團購口罩，不是醫用口罩，哥哥只告訴他要做公關，具體給誰不知道，他沒有過問。

張政陽則全程認罪，表示因母親經常出入醫院，所以他從中拿了200片口罩給母親使用，他自己也知道不對，已經知錯，不法所得1000元也已繳回。

(中時 )