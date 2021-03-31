台中市男子李國源3年前在住處與認識逾20年的友人喝酒聊天，他因想起舊日嫌隙、心生不滿，竟用撞球桿活活將對方打死，然後酒駕逃離現場，酒駕究責部分他已遭判刑定讞，傷害致死罪部分，最高法院駁回上訴，將李男判刑11年確定。

李男2018年11月10日晚間與友人喝酒，席間他提及舊事因此心生不快，先以言語指責對方，時而持其所有之撞球桿2支接續毆打友人頭部及身體多下，造成對方頭部多處裂傷、身體及四肢多處瘀傷、左側肋骨後部多處骨折。

李國源看到對方倒地不起，先對其施作心肺復甦術，再打電話請求消防局儘速指派救護車前來救助，救護人員將他的友人送往醫院救治，但仍因多處裂傷、瘀傷和肋骨骨折，引起多量出血和肺脂肪栓塞症，低血容性休克，到醫院前死亡。

李男行凶後，在救護車到場後，將他身體洗淨，隨即開車逃逸，經警方獲報循線將他逮獲；他打死友人部分，鎮歷審認定他犯罪手段實屬可議，所生危害甚巨，且未能與死者家屬達成和解，依傷害致死罪判刑11年，最高法院駁回上訴定讞。

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(中時 )