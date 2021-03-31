王姓男子30日深夜徒步行經蘆竹區上興路某土地公廟前時，竟因酒醉、心情不佳，而以打火機燃燒廁所洗手台上毛巾，致延燒廁所外牆，還燒毀數張桌椅及天花板燈具，蘆竹分局大竹派出所員警獲報後，隨即趕往現場並迅速在附近發現嫌犯，爾後依公共危險罪嫌將其移送桃園地方檢察署偵辦。

29歲王姓男子因工作不順並與家人失和，加上酒後酒精效果加乘，在30日深夜23時45分行經蘆竹區上興路的土地公廟時，竟然情緒失控，就以打火機燃燒洗手台上的毛巾洩憤，沒想到最後火勢延燒外牆，還燒毀了兩張桌子、數張椅子以及天花板燈具，廟方初估損失約5000元。

王姓男子縱火後，隨即徒步離開，大竹派出所員警獲報趕到現場調查後，研判嫌疑人應該還在附近，依據監視器影像，自案發地點向外擴大追緝，最後不到1個小時之內，就在約2.2公里外的龍安街上發現了嫌犯。

據了解，王姓男子在酒醒之後，也對自己的荒唐行為感到懊悔不已，警方最後於調查完畢後，即依公共危險罪嫌將其移送桃園地方檢察署偵辦。

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(中時 )